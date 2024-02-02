Укр Рус Eng

Фермери на знак протесту блокують ключові дороги між Бельгією та Нідерландами

П'ятниця, 2 лютого 2024, 15:25

У п'ятницю фермери припаркували свої трактори на ключових переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами на знак протесту проти надмірної бюрократії та конкуренції з боку дешевого імпорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Бельгійські фермери за підтримки деяких нідерландських колег заблокували автомагістралі, які є життєво важливими транспортними шляхами для вантажів з великих європейських портів Антверпену і Роттердаму. Блокування проводяться також після дня хаосу в четвер у Брюсселі, коли розлючені фермери підпалили тюки сіна і закидали поліцію яйцями і петардами поблизу місця проведення саміту лідерів Європейського Союзу.

Ян Жамбон, прем'єр-міністр фламандського регіону Бельгії, пообіцяв допомогти аграрному сектору.

"Ми подивимося, що ми можемо зробити в розумних межах. Але в цілому, я з великою симпатією ставлюся до їхніх скарг. Зараз ми подивимося, як ми можемо це конкретизувати", – сказав він в інтерв'ю бельгійській телерадіокомпанії VTM.

Фермери скаржаться, що їм стає важче, ніж будь-коли, заробляти на гідне життя, оскільки через російську війну проти України зростають ціни на енергоносії та добрива, в Європу надходить все більше дешевої сільськогосподарської продукції, а посухи, повені та пожежі, спричинені зміною клімату, знищують їхні врожаї.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла в четвер швидко підготувати нові плани зі скорочення бюрократичної тяганини, щоб фермери могли проводити більше часу на полях і менше – в офісах.

Багато лідерів ЄС також заявили, що не схвалять торговельну угоду з південноамериканськими країнами, яка знаходиться на розгляді, якщо будь-який імпорт не відповідатиме тим же регуляторним стандартам, з якими стикаються фермери ЄС, що є ключовою вимогою сектору.

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, у Франції вони – одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа. Однак у четвер після оголошених прем’єром додаткових заходів більшість фермерських профспілок закликали припинити блокаду.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія Нідерланди