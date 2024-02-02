Фермери на знак протесту блокують ключові дороги між Бельгією та Нідерландами

У п'ятницю фермери припаркували свої трактори на ключових переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами на знак протесту проти надмірної бюрократії та конкуренції з боку дешевого імпорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Бельгійські фермери за підтримки деяких нідерландських колег заблокували автомагістралі, які є життєво важливими транспортними шляхами для вантажів з великих європейських портів Антверпену і Роттердаму. Блокування проводяться також після дня хаосу в четвер у Брюсселі, коли розлючені фермери підпалили тюки сіна і закидали поліцію яйцями і петардами поблизу місця проведення саміту лідерів Європейського Союзу.

Ян Жамбон, прем'єр-міністр фламандського регіону Бельгії, пообіцяв допомогти аграрному сектору.

"Ми подивимося, що ми можемо зробити в розумних межах. Але в цілому, я з великою симпатією ставлюся до їхніх скарг. Зараз ми подивимося, як ми можемо це конкретизувати", – сказав він в інтерв'ю бельгійській телерадіокомпанії VTM.

Фермери скаржаться, що їм стає важче, ніж будь-коли, заробляти на гідне життя, оскільки через російську війну проти України зростають ціни на енергоносії та добрива, в Європу надходить все більше дешевої сільськогосподарської продукції, а посухи, повені та пожежі, спричинені зміною клімату, знищують їхні врожаї.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла в четвер швидко підготувати нові плани зі скорочення бюрократичної тяганини, щоб фермери могли проводити більше часу на полях і менше – в офісах.

Багато лідерів ЄС також заявили, що не схвалять торговельну угоду з південноамериканськими країнами, яка знаходиться на розгляді, якщо будь-який імпорт не відповідатиме тим же регуляторним стандартам, з якими стикаються фермери ЄС, що є ключовою вимогою сектору.

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, у Франції вони – одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа. Однак у четвер після оголошених прем’єром додаткових заходів більшість фермерських профспілок закликали припинити блокаду.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.