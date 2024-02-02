Фермеры в знак протеста блокируют ключевые дороги между Бельгией и Нидерландами

В пятницу фермеры припарковали свои тракторы на ключевых переходах на границе между Бельгией и Нидерландами в знак протеста против чрезмерной бюрократии и конкуренции со стороны дешевого импорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Бельгийские фермеры при поддержке некоторых нидерландских коллег заблокировали автомагистрали, которые являются жизненно важными транспортными путями для грузов из крупных европейских портов Антверпена и Роттердама. Блокировки проводятся также после дня хаоса в четверг в Брюсселе, когда разъяренные фермеры подожгли тюки сена и забросали полицию яйцами и петардами вблизи места проведения саммита лидеров Европейского Союза.

Ян Жамбон, премьер-министр фламандского региона Бельгии, пообещал помочь аграрному сектору.

"Мы посмотрим, что мы можем сделать в разумных пределах. Но в целом, я с большой симпатией отношусь к их жалобам. Сейчас мы посмотрим, как мы можем это конкретизировать", – сказал он в интервью бельгийской телерадиокомпании VTM.

Фермеры жалуются, что им становится труднее, чем когда-либо, зарабатывать на достойную жизнь, поскольку из-за российской войны против Украины растут цены на энергоносители и удобрения, в Европу поступает все больше дешевой сельскохозяйственной продукции, а засухи, наводнения и пожары, вызванные изменением климата, уничтожают их урожаи.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в четверг быстро подготовить новые планы по сокращению бюрократической волокиты, чтобы фермеры могли проводить больше времени на полях и меньше – в офисах.

Многие лидеры ЕС также заявили, что не одобрят торговое соглашение с южноамериканскими странами, которое находится на рассмотрении, если любой импорт не будет соответствовать тем же регуляторным стандартам, с которыми сталкиваются фермеры ЕС, что является ключевым требованием сектора.

Фермерские протесты происходят в ряде стран Европы, во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж. Однако в четверг после объявленных премьером дополнительных мер большинство фермерских профсоюзов призвали прекратить блокаду.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.