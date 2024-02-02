Голова МЗС Польщі відклав візит до США, де хотів лобіювати допомогу Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переніс візит до Вашингтона, запланований на наступний тиждень, у межах якого він зокрема мав намір говорити про схвалення допомоги Україні у Конгресі.

Як пише "Європейська правда", про це агенції РАР повідомив речник польського МЗС Павел Вронський.

Як пояснив Вронський, візит Сікорського скасували "у зв'язку з невідкладними обов'язками державного секретаря США Ентоні Блінкена і пов'язаною з цим його відсутністю у Вашингтоні".

"Заплановані в межах візиту польсько-американські консультації зі стратегічного діалогу також відбудуться в інший день. Про нову дату візиту ми повідомимо в комюніке", – додали в польському МЗС.

Раніше у п’ятницю Сікорський оголосив, що відвідає Вашингтон у перший тиждень лютого. Він вказав, що його зустрічі в Палаті представників і Сенаті будуть стосуватися, серед іншого, подальшої підтримки України.

Наразі твіт голови польського МЗС із анонсом візиту недоступний, натомість він опублікував інший, де підтверджує перенесення поїздки до США.

Нагадаємо, представники Республіканської партії США вимагають від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні з Мексикою.

Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.