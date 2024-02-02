Глава МИД Польши отложил визит в США, где хотел лоббировать помощь Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перенес визит в Вашингтон, запланированный на следующую неделю, в рамках которого он в частности намеревался говорить об одобрении помощи Украине в Конгрессе.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству РАР сообщил представитель польского МИД Павел Вронский.

Как пояснил Вронский, визит Сикорского отменили "в связи с неотложными обязанностями государственного секретаря США Энтони Блинкена и связанным с этим его отсутствием в Вашингтоне".

"Запланированные в рамках визита польско-американские консультации по стратегическому диалогу также состоятся в другой день. О новой дате визита мы сообщим в коммюнике", – добавили в польском МИД.

Ранее в пятницу Сикорский объявил, что посетит Вашингтон в первую неделю февраля. Он указал, что его встречи в Палате представителей и Сенате будут касаться, среди прочего, дальнейшей поддержки Украины.

Сейчас твит главы польского МИД с анонсом визита недоступен, зато он опубликовал другой, где подтверждает перенос поездки в США.

Напомним, представители Республиканской партии США требуют от Белого дома решительных мер для сдерживания нелегальной иммиграции на границе с Мексикой.

Из-за споров относительно того, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.