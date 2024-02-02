Лідер більшості в Сенаті США очікує на голосування за допомогу Україні наступного тижня

Лідер більшості в Сенаті від демократів Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат проголосує за додатковий законопроєкт про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу Україні та Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

За його словами, текст угоди оприлюднять у п'ятницю або в неділю. Він планує призначити голосування по законопроєкту на наступний тиждень, яке відбудеться не пізніше середи.

"Це дасть членам Конгресу достатньо часу для ознайомлення з законопроєктом перед голосуванням", – сказав Шумер.

Багато членів Сенатського комітету з питань асигнувань підкреслили, що хочуть мати достатньо часу для вивчення та обговорення тексту законопроєкту після його оприлюднення.

Переговірник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ленкфорд заявив, що "є люди, які просять три дні, а є ті, хто просить три тижні".

Наразі не зрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату вносити поправки до пакету, що може суттєво відтермінувати остаточне голосування.

Також поки що незрозуміло, чи поставить законопроєкт на голосування спікер Палати представників Майк Джонсон, якщо він пройде Сенат.

ЗМІ раніше повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов’язаного з ним додаткового фінансування для України "ймовірно" розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

Втім, у Білому домі заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена не обговорює з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.

Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.

Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.