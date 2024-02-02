Чинний голова ОБСЄ здійснив перший візит до України, зустрівся із Зеленським

Міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг, який у 2024 році є чинним головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), 2 лютого прибув до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Під час зустрічі Зеленський закликав ОБСЄ активніше долучитись до роботи зі звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до Росії.

Фото: Офіс президента

Чинний голова ОБСЄ "наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти", зазначили в Офісі президента.

Також сторони обговорили "формулу миру" й проведену на Мальті третю зустріч на рівні радників. Зеленський запросив прем’єр-міністра країни приїхати в Україну та взяти участь у майбутньому глобальному "саміті миру" у Швейцарії.

Мальту обрали головуючою державою ОБСЄ на міністерській зустрічі у Скоп’є, столиці Північної Македонії, 1 грудня. Міністр закордонних справ головуючої країни є її чинним головою (Chairperson-in-Office).

У грудні Мальта з Фінляндією, яка має головувати в ОБСЄ у 2025 році, зобов’язалися підтримувати Україну, поки триває війна Росії, і після війни, коли держава заглибиться у процес відновлення.