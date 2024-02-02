Действующий председатель ОБСЕ совершил первый визит в Украину, встретился с Зеленским

Министр иностранных дел Мальты Иен Борг, который в 2024 году является действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 2 февраля прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Во время встречи Зеленский призвал ОБСЕ активнее приобщиться к работе по освобождению украинских военнопленных и возвращению на родину украинских детей, депортированных в Россию.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Действующий председатель ОБСЕ "отметил солидарность с Украиной и заверил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом председательства Мальты", отметили в Офисе президента.

Также стороны обсудили "формулу мира" и проведенную на Мальте третью встречу на уровне советников. Зеленский пригласил премьер-министра страны приехать в Украину и принять участие в предстоящем глобальном "саммите мира" в Швейцарии.

Мальту избрали председательствующим государством ОБСЕ на министерской встрече в Скопье, столице Северной Македонии, 1 декабря. Министр иностранных дел председательствующей страны является ее действующим председателем (Chairperson-in-Office).

В декабре Мальта с Финляндией, которая должна председательствовать в ОБСЕ в 2025 году, обязались поддерживать Украину, пока идет война России, и после войны, когда государство углубится в процесс восстановления.