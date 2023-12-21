Два наступні головування в ОБСЄ виступили із зобов’язаннями щодо України

Два майбутні головування в ОБСЄ – Мальта та Фінляндія – зобов’язалися підтримувати Україну, поки триває війна Росії, і після війни, коли держава заглибиться у процес відновлення.

Про це йдеться у спільній заяві Північної Македонії, Польщі, Мальти і Фінляндії, які представляють попереднє, нинішнє і майбутні головування в ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда".

Польща головувала в ОБСЄ минулого року, Північна Македонія завершує своє головування цьогоріч, а Мальта та Фінляндія очолять організацію у наступні два роки – у 2024 і 2025 роках відповідно.

Чотири держави визнали, що контекст у регіоні ОБСЄ негативно змінився з лютого 2022 року, і це безпосередньо впливає на європейську безпеку та саму організацію. "Продовження війни Росії проти України є фундаментальною загрозою для нашої організації та європейської та безпеки", – йдеться у заяві.

Вони закликали Росію "негайно припинити війну проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Вони заявили, що у часи кризи керівництво ОБСЄ "продовжуватиме підтримувати і захищати основні функції організації та спрямовувати процес розв'язання державами-учасницями поточних інституційних проблем і загроз безпеці в регіоні".

Із наближенням 10-тих роковин незаконної анексії Криму Росією минулі та майбутні головування в ОБСЄ пообіцяли "не змиритися з незаконною анексією регіонів України Російською Федерацією".

Вони заявили, що "залишаються відданими досягненню всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на повній повазі до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і підтверджують підтримку мирної формули, представленої президентом Зеленським".

"ОБСЄ залишатиметься повністю залученою в Україні, як поки триває війна, так і під час післявоєнного відновлення", – запевнили чотири держави.

Вони також визнали "необхідність багатогранної реакції на кризу з боку ОБСЄ".

Нагадаємо, нещодавня зустрічі ОБСЄ у столиці Північної Македонії Скоп’є пройшла у напруженій атмосфері через присутність Сергєя Лаврова. Зустріч проігнорували міністри 13 з 31 члена Північноатлантичного альянсу.

Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою. Лавров до останнього не виключав, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.

Врешті в ОБСЄ офіційно схвалили компроміс з РФ, що продовжив життя організації.

В ОБСЄ поки не обговорюють виключення Росії з організації.

Деталі читайте у статті: ОБСЄ не осідлала Лаврова: як спроба "прогнутися" під топдипломата РФ лише поглибила проблеми.