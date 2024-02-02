МЗС Латвії пропонує перевірити ключові латвійські компанії на зв’язки з Росією

Міністерство закордонних справ Латвії звернулось до профільних відомств з пропозицією перевірити зв’язки керівних структурах провідних латвійських компаній із Росією, Білоруссю або іншими країнами, які підтримують агресію проти України.

Відповідне повідомлення латвійське МЗС опублікувало 2 лютого, пише "Європейська правда".

Міністерство пропонує перевірити наявність , чи присутні в керівних структурах ключових латвійських компаній та організацій громадяни Росії, Білорусі або інших третіх країн, які "прямо чи опосередковано підтримують російську агресію проти України або можуть бути пов'язані з російськими державними інституціями, а також чи мають вони зв'язки з ними".

"У разі виявлення таких осіб та їхнього зв'язку з агресією путінського режиму МЗС запропонує застосувати до них обмежувальні заходи Європейського Союзу", – додали в Міністерстві закордонних справ Латвії.

Очільник міністерства Кріш’яніс Каріньш назвав ініціативу продовженням роботи, мета якої – виявити й запобігти перебуванню в Латвії "громадян Росії або інших третіх країн, пов'язаних з режимом Путіна та його агресією проти України".

"Ця робота триває, і з цією метою ми звернулися до профільних міністерств з проханням оцінити, чи займають громадяни третіх країн, які підтримують режим Путіна та його агресію проти України, високі посади у важливих латвійських компаніях", – додав він.

Звернення латвійського МЗС з'явилось незабаром після того, як стало відомо, що ФСБ Росії могло завербувати євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии".

У Європарламенті заявили, що президентка Роберта Метсола "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок, там почали власне розслідування.