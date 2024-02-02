МИД Латвии предлагает проверить ключевые латвийские компании на связи с Россией

Министерство иностранных дел Латвии обратилось к профильным ведомствам с предложением проверить связи руководящих структурах ведущих латвийских компаний с Россией, Беларусью или другими странами, которые поддерживают агрессию против Украины.

Соответствующее сообщение латвийский МИД опубликовал 2 февраля, пишет "Европейская правда".

Министерство предлагает проверить наличие, присутствуют ли в руководящих структурах ключевых латвийских компаний и организаций граждане России, Беларуси или других третьих стран, которые "прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию против Украины или могут быть связаны с российскими государственными институтами, а также имеют ли они связи с ними".

"В случае выявления таких лиц и их связи с агрессией путинского режима МИД предложит применить к ним ограничительные меры Европейского Союза", – добавили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Глава министерства Кришьянис Кариньш назвал инициативу продолжением работы, цель которой – выявить и предотвратить пребывание в Латвии "граждан России или других третьих стран, связанных с режимом Путина и его агрессией против Украины".

"Эта работа продолжается, и с этой целью мы обратились в профильные министерства с просьбой оценить, занимают ли граждане третьих стран, которые поддерживают режим Путина и его агрессию против Украины, высокие должности в важных латвийских компаниях", – добавил он.

Обращение латвийского МИД появилось вскоре после того, как стало известно, что ФСБ России могла завербовать евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии".

В Европарламенте заявили, что президент Роберта Метсола "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении Жданок, там начали собственное расследование.