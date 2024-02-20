Глава МЗС Чехії: Росія вкрала Крим і Донбас, а тепер хоче всю Україну
Міністр закордонних справ Чехії у своєму дописі до річниці масових розстрілів на Майдані нагадав, що війна Росії проти України фактично триває з того дня, і апетити Москви з часом лише зросли.
Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував до десятої річниці вирішальних днів Революції гідності та початку російської операції з гібридної окупації Криму.
"20 лютого, 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вони вкрали Донбас, а тепер хочуть вкрасти всю країну. Ми маємо не допустити цього", – наголосив Ян Ліпавський.
February 20, 2014. 10 years.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 20, 2024
They stole Crimea,
They stole Donbas,
and now they want to steal the entire country.
We must not let that happen.#StandWithUkraine
Дописи у пам'ять про Небесну сотню опублікували багато західних лідерів і дипломатичних місій.
Президентка Єврокомісії у своєму дописі заявила, що Україна переможе і буде членом ЄС.
Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте закликала озброїти Україну і довести, що Росія не має впливу на рішення ЄС і НАТО.