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Глава МЗС Чехії: Росія вкрала Крим і Донбас, а тепер хоче всю Україну

Вівторок, 20 лютого 2024, 11:25

Міністр закордонних справ Чехії у своєму дописі до річниці масових розстрілів на Майдані нагадав, що війна Росії проти України фактично триває з того дня, і апетити Москви з часом лише зросли.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував до десятої річниці вирішальних днів Революції гідності та початку російської операції з гібридної окупації Криму.

"20 лютого, 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вони вкрали Донбас, а тепер хочуть вкрасти всю країну. Ми маємо не допустити цього", – наголосив Ян Ліпавський. 

Дописи у пам'ять про Небесну сотню опублікували багато західних лідерів і дипломатичних місій. 

Президентка Єврокомісії у своєму дописі заявила, що Україна переможе і буде членом ЄС.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте закликала озброїти Україну і довести, що Росія не має впливу на рішення ЄС і НАТО.

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