Глава МЗС Чехії: Росія вкрала Крим і Донбас, а тепер хоче всю Україну

Міністр закордонних справ Чехії у своєму дописі до річниці масових розстрілів на Майдані нагадав, що війна Росії проти України фактично триває з того дня, і апетити Москви з часом лише зросли.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував до десятої річниці вирішальних днів Революції гідності та початку російської операції з гібридної окупації Криму.

"20 лютого, 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вони вкрали Донбас, а тепер хочуть вкрасти всю країну. Ми маємо не допустити цього", – наголосив Ян Ліпавський.

February 20, 2014. 10 years.

They stole Crimea,

They stole Donbas,

and now they want to steal the entire country.



We must not let that happen.#StandWithUkraine