Глава Єврокомісії вшанувала Небесну сотню: Україна переможе і буде в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що через десятиліття після Революції гідності бачення та ідеали героїв Небесної сотні восторжествували, і Україна займе своє місце в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter (X).

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної сотні – відважних людей, які віддали своє життя на Майдані за свободу України у 2014 році. Десятиліття потому їхнє бачення та ідеали перемогли.

Україна переможе і займе своє місце в нашому Союзі", – написала фон дер Ляєн.

Today, we pay tribute to the Heavenly Hundred Heroes – the brave souls who sacrificed their lives on the Maidan for Ukraine's freedom in 2014.



A decade on, their vision and ideals have triumphed.



Ukraine will prevail and take its place in our Union. pic.twitter.com/mbEHJ4J3x9