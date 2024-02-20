Глава МИД Чехии: Россия украла Крым и Донбасс, а теперь хочет всю Украину
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в своем посте к годовщине массовых расстрелов на Майдане напомнил, что война России против Украины фактически продолжается с того дня, и аппетиты Москвы со временем только выросли.
Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал к десятой годовщине решающих дней Революции достоинства и начала российской операции по гибридной оккупации Крыма.
"20 февраля 2014 года. 10 лет. Они украли Крым, они украли Донбасс, а теперь хотят украсть всю страну. Мы должны не допустить этого", – подчеркнул Ян Липавский.
February 20, 2014. 10 years.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 20, 2024
They stole Crimea,
They stole Donbas,
and now they want to steal the entire country.
We must not let that happen.#StandWithUkraine
Посты в память о Небесной сотне опубликовали многие западные лидеры и дипломатические миссии.
Президент Еврокомиссии заявила, что Украина победит и будет членом ЕС.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала вооружить Украину и доказать, что Россия не имеет влияния на решения ЕС и НАТО.