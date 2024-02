Прем’єр Швеції все ж приїде в Угорщину перед анонсованою ратифікацією вступу у НАТО

Прем’єр-міністр Швеції у п’ятницю вирушить з візитом до Будапешта перед очікуваною ратифікацією у парламенті Угорщини заявки на вступ Швеції в НАТО.

Про це оголосив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Орбан повідомив, що "радий буде вітати прем’єра Швеції у Будапешті цієї п’ятниці".

It will be my pleasure to welcome @SwedishPM Ulf Kristersson in Budapest this Friday. We are planning to discuss how to strengthen the defence and security policy cooperation between #Hungary and #Sweden, as well as our plans for the Hungarian Presidency of the Council of the… pic.twitter.com/cnIpoWn850