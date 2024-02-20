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Премьер Швеции все-таки приедет в Венгрию перед анонсированной ратификацией вступления в НАТО

Вторник, 20 февраля 2024, 14:14

Премьер-министр Швеции в пятницу отправится с визитом в Будапешт перед ожидаемой ратификацией в парламенте Венгрии заявки на вступление Швеции в НАТО.

Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Орбан сообщил, что "рад будет приветствовать премьера Швеции в Будапеште в эту пятницу". 

По его словам, они должны обсудить "усиление сотрудничества между Венгрией и Швецией в сфере безопасности и обороны", а также планы на период председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года и Стратегическую повестку дня ЕС.

Шведские СМИ отмечают, что встреча состоится по инициативе венгерской стороны и после нее планируется совместная пресс-конференция лидеров.

Напомним, глава парламентской фракции "Фидес" объявил, что парламент планирует голосовать по вступлению Швеции в НАТО 26 февраля, после возвращения с каникул.

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В начале февраля руководство "Фидес" настаивало, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.

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