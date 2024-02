Премьер Швеции все-таки приедет в Венгрию перед анонсированной ратификацией вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции в пятницу отправится с визитом в Будапешт перед ожидаемой ратификацией в парламенте Венгрии заявки на вступление Швеции в НАТО.

Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Орбан сообщил, что "рад будет приветствовать премьера Швеции в Будапеште в эту пятницу".

It will be my pleasure to welcome @SwedishPM Ulf Kristersson in Budapest this Friday. We are planning to discuss how to strengthen the defence and security policy cooperation between #Hungary and #Sweden, as well as our plans for the Hungarian Presidency of the Council of the… pic.twitter.com/cnIpoWn850