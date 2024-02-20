ЗМІ: Єврокомісія хоче захистити штаб-квартиру в Брюсселі від дронів
Європейська комісія розглядає можливість встановлення обладнання для протидії безпілотникам, які можуть загрожувати штаб-квартирі інституції у Брюсселі.
Як пише "Європейська правда", про це Politico повідомили джерела.
За словами співрозмовників видання, виконавчий орган ЄС розпочав пошук компаній, які могли б надати таке обладнання.
Система протидіятиме дронам, які запускають для стеження, а також від безпосередніх атак.
Видання називає Брюссель відомим "осередком шпигунства", зазначаючи, що є десятки повідомлень про людей, які працюють на іноземні держави, маскуючись під посадовців, журналістів або працівників НУО, щоб отримати спеціальний доступ.
Війна з використанням безпілотників може стати новим фронтом для ворожих країн для атаки на центр ЄС, йдеться у матеріалі.
"Дрони, що літають у безпосередній близькості до чутливих громадських будівель, потенційно можуть становити загрозу безпеці. Комісія разом з іншими зацікавленими сторонами і владою Бельгії розглядає можливі заходи для усунення цієї загрози", – сказав представник Єврокомісії, відмовившись повідомити більше деталей.
Видання припускає, що це можуть бути камери, які виявляють безпілотні літальні апарати, або засоби радіоелектронної боротьби.
Раніше Єврокомісія випустила стратегічні документи і посібники, які застерігають від "зловмисних" безпілотників. Брюссель також запровадив заходи у повітряному просторі для контролю за рухом безпілотників, які почали діяти минулого року.
Рада ЄС і Європейський парламент, які розташовані у безпосередній близькості до Єврокомісії, відмовилися повідомити, чи розглядають вони подібні заходи.
Наразі у Брюсселі діє заборона на польоти дронів без попереднього дозволу.
Наприкінці січня було оприлюднене розслідування, згідно з яким ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.
Сама Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами".
У Європарламенті заявили, що президентка Роберта Метсола "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок, там почали власне розслідування.