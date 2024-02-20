ЗМІ: Єврокомісія хоче захистити штаб-квартиру в Брюсселі від дронів

Європейська комісія розглядає можливість встановлення обладнання для протидії безпілотникам, які можуть загрожувати штаб-квартирі інституції у Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це Politico повідомили джерела.

За словами співрозмовників видання, виконавчий орган ЄС розпочав пошук компаній, які могли б надати таке обладнання.

Система протидіятиме дронам, які запускають для стеження, а також від безпосередніх атак.

Видання називає Брюссель відомим "осередком шпигунства", зазначаючи, що є десятки повідомлень про людей, які працюють на іноземні держави, маскуючись під посадовців, журналістів або працівників НУО, щоб отримати спеціальний доступ.

Війна з використанням безпілотників може стати новим фронтом для ворожих країн для атаки на центр ЄС, йдеться у матеріалі.

"Дрони, що літають у безпосередній близькості до чутливих громадських будівель, потенційно можуть становити загрозу безпеці. Комісія разом з іншими зацікавленими сторонами і владою Бельгії розглядає можливі заходи для усунення цієї загрози", – сказав представник Єврокомісії, відмовившись повідомити більше деталей.

Видання припускає, що це можуть бути камери, які виявляють безпілотні літальні апарати, або засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше Єврокомісія випустила стратегічні документи і посібники, які застерігають від "зловмисних" безпілотників. Брюссель також запровадив заходи у повітряному просторі для контролю за рухом безпілотників, які почали діяти минулого року.

Рада ЄС і Європейський парламент, які розташовані у безпосередній близькості до Єврокомісії, відмовилися повідомити, чи розглядають вони подібні заходи.

Наразі у Брюсселі діє заборона на польоти дронів без попереднього дозволу.

Наприкінці січня було оприлюднене розслідування, згідно з яким ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Сама Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами".

У Європарламенті заявили, що президентка Роберта Метсола "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок, там почали власне розслідування.