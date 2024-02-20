СМИ: Еврокомиссия хочет защитить штаб-квартиру в Брюсселе от дронов

Европейская комиссия рассматривает возможность установки оборудования для противодействия беспилотникам, которые могут угрожать штаб-квартире институции в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico сообщили источники.

По словам собеседников издания, исполнительный орган ЕС начал поиск компаний, которые могли бы предоставить такое оборудование.

Система будет противодействовать дронам, которые запускают для слежки, а также от непосредственных атак.

Издание называет Брюссель известным "центром шпионажа", отмечая, что есть десятки сообщений о людях, которые работают на иностранные государства, маскируясь под чиновников, журналистов или работников НПО, чтобы получить специальный доступ.

Война с использованием беспилотников может стать новым фронтом для враждебных стран для атаки на центр ЕС, говорится в материале.

"Дроны, летающие в непосредственной близости к чувствительным общественным зданиям, потенциально могут представлять угрозу для безопасности. Комиссия вместе с другими заинтересованными сторонами и властями Бельгии рассматривает возможные меры для устранения этой угрозы", – сказал представитель Еврокомиссии, отказавшись сообщить больше деталей.

Издание предполагает, что это могут быть камеры, которые обнаруживают беспилотные летательные аппараты, или средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее Еврокомиссия выпустила стратегические документы и пособия, которые предостерегают от "злонамеренных" беспилотников. Брюссель также ввел меры в воздушном пространстве для контроля за движением беспилотников, которые начали действовать в прошлом году.

Совет ЕС и Европейский парламент, которые расположены в непосредственной близости к Еврокомиссии, отказались сообщить, рассматривают ли они подобные меры.

Сейчас в Брюсселе действует запрет на полеты дронов без предварительного разрешения.

В конце января было обнародовано расследование, согласно которому ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ как минимум с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

Сама Жданок утверждает, что "не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами".

В Европарламенте заявили, что президент Роберта Метсола "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении Жданок, там начали собственное расследование.