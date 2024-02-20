В уряді Молдови запропонували позики фермерам, які скаржаться на свої проблеми

В уряді Молдови оголосили, що створять можливість для аграріїв брати кредити для свого бізнесу у розмірі до пів мільйона леїв під гарантію держави.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Речник прем’єра Деніел Воде після зустрічі Кабінету міністрів з аграріями оголосив, що з 1 березня усі виробники агропродукції у Молдові зможуть отримати термінові кредити обсягом до пів мільйона леїв (майже 26 тисяч євро) на одне підприємство, за якими 90% гарантуватиме держава.

Кошти можна буде використати на дизель для сільськогосподарської техніки, добрива і запчастини.

Прем’єр Дорін Речан зазначив, що в уряді розуміють проблеми фермерів і лише за 2023 рік уряд виділив майже 2 млрд леїв на субсидії та інші види допомоги.

"Блокування митниці і доріг не допомагає вирішити проблеми у галузі, а лише створює нові – для звичайних людей, перевізників, експортерів зерна", – додав він.

20 лютого молдовські фермери знову вийшли на акції протесту по всій території країни, але утрималися від блокувань. Це вже не перший протест за місяць.

Під час однієї з акцій блокували КПП на кордоні Молдови та Румунії.

Нагадаємо, у вівторок масштабні протести фермерів проходять також у Польщі, у тому числі на пунктах перетину кордону з Україною.

На КПП "Дорогуськ" стався новий інцидент з розсипанням протестувальниками українського зерна, цього разу на залізниці.