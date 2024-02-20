В правительстве Молдовы предложили займы фермерам, которые жалуются на свои проблемы

В правительстве Молдовы объявили, что создадут возможность для аграриев брать кредиты для своего бизнеса в размере до полумиллиона леев под гарантию государства.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Представитель премьера Дэниел Водэ после встречи Кабинета министров с аграриями объявил, что с 1 марта все производители агропродукции в Молдове смогут получить срочные кредиты объемом до полумиллиона леев (почти 26 тысяч евро) на одно предприятие, по которым 90% будет гарантировать государство.

Средства можно будет использовать на дизель для сельскохозяйственной техники, удобрения и запчасти.

Премьер Дорин Речан отметил, что в правительстве понимают проблемы фермеров и только за 2023 год правительство выделило почти 2 млрд леев на субсидии и другие виды помощи.

"Блокирование таможни и дорог не помогает решить проблемы в отрасли, а лишь создает новые – для обычных людей, перевозчиков, экспортеров зерна", – добавил он.

20 февраля молдавские фермеры снова вышли на акции протеста по всей территории страны, но воздержались от блокировок. Это уже не первый протест за месяц.

Во время одной из акций блокировали КПП на границе Молдовы и Румынии.

Напомним, во вторник масштабные протесты фермеров проходят также в Польше, в том числе на пунктах пересечения границы с Украиной.

На КПП "Дорогуск" произошел новый инцидент с рассыпанием протестующими украинского зерна, на этот раз на железной дороге.