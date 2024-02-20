Польська поліція відреагувала на інцидент з розсипаним зерном

Польські поліцейські заявляють, що працюють поблизу пункту пропуску "Медика", де протестувальники розсипали українське зерно.

Як інформує "Європейська правда", про це у коментарі Укрінформу заявила речниця поліції Перемишля Йоанна Голіш.

"Зараз поліцейські перебувають у цьому місці, вони виконують свою роботу", – сказала Голіш.

За її словами, подія сталася нещодавно, тому зарано говорити, якими будуть подальші дії правоохоронців.

Речниця додала, що на коліях розмову з протестувальниками вела група поліцейських переговорників. Через нетривалий час фермери пішли з колії.

"На місці не сталося якихось сутичок, поліція не застосовувала засобів безпосереднього примусу. А у зв’язку з тим, що було висипано зерно, то у першу чергу свої дії виконувала служба охорони залізниці", – уточнила Голіш.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Українські міністри назвали політичною провокацією дії польських фермерів.

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".