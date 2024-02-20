Польская полиция отреагировала на инцидент с рассыпанным зерном

Польские полицейские заявляют, что работают вблизи пункта пропуска "Медыка", где протестующие рассыпали украинское зерно.

Как информирует "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" заявила пресс-секретарь полиции Перемышля Иоанна Голиш.

"Сейчас полицейские находятся в этом месте, они выполняют свою работу", – сказала Голиш.

По ее словам, событие произошло недавно, поэтому рано говорить, какими будут дальнейшие действия правоохранителей.

Пресс-секретарь добавила, что на путях разговор с протестующими вела группа полицейских переговорщиков. Через непродолжительное время фермеры ушли с путей.

"На месте не произошло каких-то столкновений, полиция не применяла средств непосредственного принуждения. А в связи с тем, что было высыпано зерно, то в первую очередь свои действия выполняла служба охраны железной дороги", – уточнила Голиш.

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Украинские министры назвали политической провокацией действия польских фермеров.

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".