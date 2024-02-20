Як Євросоюз вирішив використовувати заморожені активи РФ на користь Україні

Європейський Союз нарешті визначився зі своїми діями щодо заморожених російських активів.

І хоча наразі йдеться лише про використання прибутків від заморожених активів, це рішення може відкрити шлях й до їхньої конфіскації.

А разом із тим – може стати прецедентом й для інших країн, що заморозили російські активи, але поки не визначилися з їхньою подальшою долею.

Докладніше – у статті аналітикині Центру Дністрянського Софії Косаревич Повільне розмороження: які наслідки матиме рішення ЄС щодо арештованих російських активів. Далі – коротки її виклад.

12 лютого ЄС оголосив, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення: депозитарії, які контролюють російські суверенні активи на суму понад 1 мільйон євро, повинні окремо обліковувати доходи від депозитів, що накопичуються та не використовуються через дію обмежувальних заходів та зберігати їх на окремих банківських рахунках ЄС.

Важливо розуміти, що йдеться саме про прибутки, які генеруються як відсоткова ставка за депозитом, а не про його "тіло".

Пропозиція стосується лише майбутніх прибутків і не матиме ретроспективного характеру.

Тобто прибутки, накопичені до набрання чинності рішенням – $4 млрд, не зможуть бути використані.

Однак позитивом є те, що, за даними Euroclear, доходи, пов’язані з відсотками від російських активів, зросли більш ніж у чотири рази, починаючи з 2022 року, через зростання відсоткових ставок.

Хоча концепція оподаткування не настільки ефективна, як конфіскація активів, саме вона отримала схвалення в Євросоюзі, а Брюссель не забарився з її втіленням.

Одразу слід зазначити – ці кошти, в разі їх передачі Україн, будуть вважатися не відшкодуванням збитків від агресії, а фінансовою допомогою.

Їхня передача планується через створений Єврокомісією 1 лютого Ukraine Facility – Український фонд для сприяння відновленню, реконструкції та модернізації України з метою інтеграції в ЄС на період 2024-2027 років.

За повідомленням кредитно-рейтингового агентства Fitch Ratings, рішення ЄС не вплинуло на інвестиційну привабливість Euroclear та не похитнуло довіру до компанії її клієнтів.

Агентство у своєму висновку зазначило, що рішення західних юрисдикцій щодо використання податкових надходжень, процентних доходів або, зрештою, безпосередньо заморожених активів не повинні вплинути на кредитний профіль Euroclear Bank доти, доки всі учасники проводитимуть однакову політику стосовно цих коштів.

Узгодженість дій зведе ризики для Euroclear Bank до мінімуму.

Однак питання узгодженості заходів є наразі чи не найбільшим каменем спотикання для союзників на шляху до того, щоб російські активи таки були використані для відшкодування наслідків війни.

Щонайменше дві країни можуть вплинути на ситуацію – США та Естонія.

У січні цього року Financial Times писали, що США через "Групу семи" намагаються схилити інших учасників до ідеї конфіскувати суверенні активи РФ, ініціювавши вивчення такої перспективи аж трьома робочими групами в рамках клубу. А минулого тижня міністерка фінансів США Дженет Єллен особисто обговорювала перспективи конфіскації з Європейським центральним банком та канцлером Німеччини, хоча від обох отримала дипломатичну відмову.

А Естонія ще на початку 2023 року вдалася до рішучого кроку розробити юридичний план конфіскації російських активів до кінця січня того року.

Проблема може виникнути, якщо Естонія прийме закон раніше, ніж ЄС впровадить загальну політику використання російських активів.

Для того щоб будь-які дії чи політики стосовно російських коштів мали реальний ефект та практичне втілення, ключові актори процесу – США та країни ЄС – повинні чітко визначити цілі подібних заходів і зрозуміти, що в подібних питаннях "один в полі не воїн".

Докладніше – у матеріалі Софії Косаревич Повільне розмороження: які наслідки матиме рішення ЄС щодо арештованих російських активів.