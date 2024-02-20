Как Евросоюз решил использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Европейский Союз наконец определился со своими действиями в отношении замороженных российских активов.

И хотя пока речь идет только об использовании прибыли от замороженных активов, это решение может открыть путь и к их конфискации.

А вместе с тем – может стать прецедентом и для других стран, заморозивших российские активы, но пока не определившихся с их дальнейшей судьбой.

Подробнее – в статье аналитика Центра Днестрянского Софии Косаревич Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам. Далее – краткое ее изложение.

12 февраля ЕС объявил, что Совет Европейского Союза принял решение: депозитарии, которые контролируют российские суверенные активы на сумму более 1 миллиона евро, должны отдельно учитывать доходы от депозитов, которые накапливаются и не используются из-за действия ограничительных мер и хранить их на отдельных банковских счетах ЕС.

Важно понимать, что речь идет именно о доходах, которые генерируются как процентная ставка по депозиту, а не о его "теле".

Предложение касается только будущих доходов и не будет иметь ретроспективного характера.

То есть прибыли, накопленные до вступления в силу решения – $4 млрд, не смогут быть использованы.

Однако позитивом является то, что, по данным Euroclear, доходы, связанные с процентами от российских активов, выросли более чем в четыре раза, начиная с 2022 года, из-за роста процентных ставок.

Хотя концепция налогообложения не столь эффективна, как конфискация активов, именно она получила одобрение в Евросоюзе, а Брюссель не замедлил с ее воплощением.

Сразу следует отметить – эти средства, в случае их передачи Украине, будут считаться не возмещением убытков от агрессии, а финансовой помощью.

Их передача планируется через созданный Еврокомиссией 1 февраля Ukraine Facility – Украинский фонд для содействия восстановлению, реконструкции и модернизации Украины с целью интеграции в ЕС на период 2024-2027 годов.

По сообщению кредитно-рейтингового агентства Fitch Ratings, решение ЕС не повлияло на инвестиционную привлекательность Euroclear и не пошатнуло доверие к компании ее клиентов.

Агентство в своем заключении отметило, что решение западных юрисдикций по использованию налоговых поступлений, процентных доходов или, наконец, непосредственно замороженных активов не должны повлиять на кредитный профиль Euroclear Bank до тех пор, пока все участники будут проводить одинаковую политику в отношении этих средств.

Согласованность действий сведет риски для Euroclear Bank к минимуму.

Однако вопрос согласованности мер является сейчас едва ли не самым большим камнем преткновения для союзников на пути к тому, чтобы российские активы таки были использованы для возмещения последствий войны.

По меньшей мере две страны могут повлиять на ситуацию – США и Эстония.

В январе этого года Financial Times писали, что США через "Группу семи" пытаются склонить других участников к идее конфисковать суверенные активы РФ, инициировав изучение такой перспективы аж тремя рабочими группами в рамках клуба. А на прошлой неделе министр финансов США Дженет Йеллен лично обсуждала перспективы конфискации с Европейским центральным банком и канцлером Германии, хотя от обоих получила дипломатический отказ.

А Эстония еще в начале 2023 года прибегла к решительному шагу разработать юридический план конфискации российских активов до конца января того года.

Проблема может возникнуть, если Эстония примет закон раньше, чем ЕС внедрит общую политику использования российских активов.

Для того чтобы любые действия или политики в отношении российских средств имели реальный эффект и практическое воплощение, ключевые акторы процесса – США и страны ЕС – должны четко определить цели подобных мероприятий и понять, что в подобных вопросах "один в поле не воин".

Подробнее – в материале Софии Косаревич Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам.