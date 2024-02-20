В правительстве призвали Польшу немедленно отреагировать на блокирование границы фермерами

Вице-премьеры украинского правительства Александр Кубраков и Юлия Свириденко призвали к скорейшему решению блокирования пунктов пропуска на границе Польши и Украины, в частности препятствования пассажирскому движению.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении, опубликованном Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Кубраков прокомментировал сообщение о блокировании пассажирского автобуса на пункте пересечения границы "Рава-Русская – Хребенне".

"Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками любого протеста... Это опасная картинка, которая будет полностью использована россиянами для раскола европейского единства", – подчеркнул вице-премьер, призвав правительство Польши к немедленной реакции.

Вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что последние действия польских фермеров, такие как высыпание зерна из грузового поезда на пути и блокирование пассажирского движения – "это не протест, а нарушение общественного порядка".

"Украинская власть проинформировала Европейскую комиссию о ситуации с блокированием польско-украинской границы, и мы надеемся на решительную реакцию", – написала она в Twitter (X).

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка".