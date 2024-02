Головнокомандувач ЗСУ й Умєров поговорили з Остіном про фронт і боєприпаси

Міністр оборони Рустем Умєров спільно з головнокомандувачем Збройних Сил генерал-полковником Олександром Сирським провели телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Умєров написав у Twitter (X).

За його словами, головнокомандувач ЗСУ розповів останню інформацію про поточну динаміку на фронті, сторони "обговорили спільне розуміння ситуації та план дій".

"У центрі уваги також було питання постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей UDCG (формату "Рамштайн". – Ред.)", – додав голова Міноборони.

Together with the Commander-in-Chief Colonel-General Syrskyi just had a productive call with @SecDef Austin.



General Syrskyi gave updates on the current dynamics on the frontline. The common understanding of the situation and the action plan was discussed. The ammunition…