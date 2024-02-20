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Головнокомандувач ЗСУ й Умєров поговорили з Остіном про фронт і боєприпаси

Вівторок, 20 лютого 2024, 20:43

Міністр оборони Рустем Умєров спільно з головнокомандувачем Збройних Сил генерал-полковником Олександром Сирським провели телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Умєров написав у Twitter (X).

За його словами, головнокомандувач ЗСУ розповів останню інформацію про поточну динаміку на фронті, сторони "обговорили спільне розуміння ситуації та план дій".

"У центрі уваги також було питання постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей UDCG (формату "Рамштайн". – Ред.)", – додав голова Міноборони.

Нагадаємо, раніше в Білому домі звинуватили Конгрес США у бездіяльності, внаслідок якої українські війська були змушені залишити Авдіївку в Донецькій області.

Перед цим з подібною заявою виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.

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