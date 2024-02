Главнокомандующий ВСУ и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах

Министр обороны Рустем Умеров совместно с главнокомандующим Вооруженных Сил генерал-полковником Александром Сырским провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в Twitter (X).

По его словам, главнокомандующий ВСУ рассказал последнюю информацию о текущей динамике на фронте, стороны "обсудили общее понимание ситуации и план действий".

"В центре внимания также был вопрос поставок боеприпасов. Работаем над насущными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG (формата "Рамштайн". – Ред.)", – добавил глава Минобороны.

