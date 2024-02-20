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Главнокомандующий ВСУ и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах

Вторник, 20 февраля 2024, 20:43

Министр обороны Рустем Умеров совместно с главнокомандующим Вооруженных Сил генерал-полковником Александром Сырским провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в Twitter (X).

По его словам, главнокомандующий ВСУ рассказал последнюю информацию о текущей динамике на фронте, стороны "обсудили общее понимание ситуации и план действий".

"В центре внимания также был вопрос поставок боеприпасов. Работаем над насущными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG (формата "Рамштайн". – Ред.)", – добавил глава Минобороны.

Напомним, ранее в Белом доме обвинили Конгресс США в бездействии, в результате которого украинские войска были вынуждены оставить Авдеевку в Донецкой области.

Перед этим с подобным заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.

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