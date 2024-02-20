Кулеба: Якби США вчасно надали допомогу, Авдіївка не була б втрачена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні, через що довелось відступити оборонцям Авдіївки на Донеччині.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці CNN Крістіан Аманпур, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, Україна не втратила б Авдіївки, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону – це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – додав він.

A tenuous moment here in Ukraine, with US aid still stalled in Congress. Ukraine’s soldiers “are making miracles,” Foreign Minister @DmytroKuleba tells me, “but the reason they have to sacrifice themselves and die is because someone is still debating a decision.” pic.twitter.com/ANmNkpM9ZH — Christiane Amanpour (@amanpour) February 20, 2024

Голова МЗС підкреслив, що причина, з якої українські військові змушені "жертвувати собою і вмирати", полягає в тому, що "хтось все ще обговорює рішення".

"Я поважаю внутрішню політику (США. – Ред.) і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – підсумував міністр.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.

У Білому домі раніше заявили, що вбачають співвідповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.