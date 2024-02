Кулеба: Якби США вчасно надали допомогу, Авдіївка не була б втрачена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні, через що довелось відступити оборонцям Авдіївки на Донеччині.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці CNN Крістіан Аманпур, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, Україна не втратила б Авдіївки, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону – це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – додав він.

A tenuous moment here in Ukraine, with US aid still stalled in Congress. Ukraine’s soldiers “are making miracles,” Foreign Minister @DmytroKuleba tells me, “but the reason they have to sacrifice themselves and die is because someone is still debating a decision.” pic.twitter.com/ANmNkpM9ZH