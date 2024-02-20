Білий дім: Україна втратила Авдіївку через бездіяльність Конгресу

У Білому домі звинуватили Конгрес США у бездіяльності, внаслідок якої українські війська були змушені залишити Авдіївку в Донецькій області.

Як пише "Європейська правда", про це під час телефонного брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ".

Він підкреслив, що українська сторона протягом кількох місяців могла стримувати атаки окупаційних військ РФ, поки в неї не почали закінчуватись боєприпаси.

"Особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", – зазначив представник Білого дому.

Він наголосив, що рішення України вийти з Авдіївки не пов’язане браком мужності або військового управління, тактичної сміливості чи бойових навичок ЗСУ.

"Це сталося через бездіяльність Конгресу. І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", – підкреслив Кірбі.

Він також назвав "мудрим" рішення українського командування відвести війська з Авдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є найціннішими у війні з Росією.

У цьому зв’язку представник Білого дому закликав законодавців у Палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових.

Перед цим з подібною заявою виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.