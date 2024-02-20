Дуда шкодує, що фермери в Польщі висипають українське зерно, але захищає їхнє право на протест

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест і що вони мають підстави на такі дії.

Про це Дуда розповів в опублікованому 20 лютого інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє "Європейська правда".

Журналістка спитала президента Польщі, як він оцінює випадки, коли польські протестувальники, що перекривали пункти пропуску на кордоні, висипали українське зерно на дорогу.

"Я шкодую, що такі ситуації сталися, але, з іншого боку, прошу також пам'ятати, що Польща – демократична країна, де право на протест просто існує. І воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається", – сказав він.

Дуда підкреслив, що сільськогосподарські профспілки в Польщі діють незалежно від польської влади, й вона не може втручатись у їхні рішення блокувати кордон.

"Це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні… Вони просто бояться за своє існування, вони бояться за свої господарства. У них теж є кредити, які потрібно повертати, у них теж є сім'ї, які потрібно утримувати, у них теж є витрати, пов'язані з функціонуванням їхніх господарств", – додав польський президент.

На питання, як вирішити цю ситуацію, Дуда поклав надії на переговори – як це було під час протестів польських далекобійників наприкінці минулого й на початку цього року.

"Сподіваюся, що і це питання вдасться вирішити так само – спокійно, шляхом переговорів. Як я вже казав: у нас в Польщі демократична система. У Польщі ніхто не може напасти на людей, які мирно протестують, які відстоюють свої інтереси", – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії. У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Віцепрем’єри українського уряду Олександр Кубраков і Юлія Свириденко закликали до якнайшвидшого вирішення блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та України, зокрема перешкоджання пасажирському руху.