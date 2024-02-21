Сейм Польщі покарав 7 опозиційних депутатів за сутички з охороною

Сімох депутатів з раніше керівної партії "Право і справедливість" на кілька місяців позбавлять депутатської заробітної плати за їхню роль у сутичках з охороною спікера 7 лютого.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Президія Сейму за клопотанням спікера Шимона Головні погодилася позбавити цих сімох депутатів заробітної плати на три місяці, заявила заступниця спікера Моніка Величковська після засідання президії у вівторок.

Вона зазначила, що відеозаписи з місця події чітко показують, що вони вступали у фізичне протистоянння з охороною.

Серед покараних політиків "ПіС" – п’ятеро депутатів і дві депутатки.

Спікер Шимон Головня раніше сказав, що питання могла би розглянути і прокуратура, але для цього потрібно, щоб охоронці самі подали позови проти депутатів.

Нагадаємо, сутички з охороною спікера сталися, коли позбавлені мандатів через обвинувальний вирок суду проти них депутати "ПіС"-експосадовці МВС Маріуш Камінський і Мацей Вонсік спробували зайти до Сейму з групою однопартійців.

Спікер Сейму після інциденту заявив, що це повинно мати наслідки для залучених депутатів.