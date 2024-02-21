Сейм Польши наказал 7 оппозиционных депутатов за столкновения с охраной

Семерых депутатов из ранее правящей партии "Право и справедливость" на несколько месяцев лишат депутатской заработной платы за их роль в столкновениях с охраной спикера 7 февраля.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Президиум Сейма по ходатайству спикера Шимона Головни согласился лишить этих семерых депутатов заработной платы на три месяца, заявила заместитель спикера Моника Величковская после заседания президиума во вторник.

Она отметила, что видеозаписи с места происшествия четко показывают, что они вступали в физическое противостояние с охраной.

Среди наказанных политиков "ПиС" – пятеро депутатов и две депутатки.

Головня ранее сказал, что вопрос могла бы рассмотреть и прокуратура, но для этого нужно, чтобы охранники сами подали иски против депутатов.

Напомним, столкновения с охраной спикера произошли, когда лишенные мандатов из-за обвинительного приговора суда против них депутаты "ПиС" и экс-чиновники МВД Мариуш Каминский и Мацей Вонсик попытались зайти в Сейм с группой однопартийцев.

Спикер Сейма после инцидента заявил, что это должно иметь последствия для вовлеченных депутатов.