Спікер Сейму Польщі пригрозив наслідками опозиційним депутатам, які спричинили сутички 

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що відеозапис сутичок під парламентськими стінами за участю депутатів донедавна керівної партії "Право і справедливість" ретельно дослідять і це може мати для них наслідки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Головня сказав у коментарі ЗМІ, що відеозапис з камер спостереження ретельно досліджують.

"Ніхто не має штовхати, тиснути, порушувати недоторканність охорони Сейму. Допускаю, що для депутатів, які вдаються до таких дій, будуть відповідні наслідки", – заявив він.

Головня додав, що політичні опоненти можуть сперечатися у словесній формі і не погоджуватися одне з одним, але мають поважати охоронців парламенту.

"Ані депутат, ані член Сенату чи спікер Сейму не має права штовхати посадовця охорони, торкатися його форми, боротися з ним. Це має бути чітко зафіксовано: ми підтримуємо охорону Сейму", – заявив спікер.

Нагадаємо, вранці позбавлені мандатів ексглава МВС Польщі Маріуш Камінський та колишній заступник міністра Мацей Вонсік спробували потрапити в Сейм разом з групою депутатів опозиційної партії "Право і справедливість". Охорона спікера не впустила їх безпосередньо у приміщення Сейму, внаслідок чого сталися сутички.

Президент Польщі Анджей Дуда, який помилував Камінського та Вонсіка, вважає їх законно обраними від "Права і справедливості" депутатами Сейму, тоді як керівництво парламенту – ні, позаяк ті були засуджені в кримінальному провадженні.

Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

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