Під Сеймом Польщі дійшло до сутичок за участі двох помилуваних опозиційних політиків

Ексглава МВС Польщі Маріуш Камінський та колишній заступник міністра Мацей Вонсік спробували потрапити в Сейм разом з групою депутатів опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС"), вступивши в сутички з охороною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

На територію парламенту Вонсік і Камінський потрапили в групі депутатів "Права і справедливості". Однак охорона спікера не впустила їх безпосередньо у приміщення Сеймі, внаслідок чого сталися сутички.

PAP

Голова "ПіС" Ярослав Качинський просив дати дорогу "депутатам Камінському і Вонсіку". Охорона натомість заявила, що спочатку вони мають звернутися до бюро перепусток за дозволом пройти до Сейму.

Вонсік, коментуючи брак можливості потрапити до Сейму, заявив, що це порушення закону і позбавлення великої групи виборців бути представленими в парламенті.

Однак на пресконференції перед початком засідання парламенту в середу спікер Шимон Головня заявив: "Пан Вонсік і пан Камінський не є депутатами згідно з рішенням Окружного суду у Варшаві, нічого не змінилося".

"Їх не впустять, вони не будуть голосувати, вони не будуть брати участь у роботі парламенту", – заявив Головня.

Президент Польщі Анджей Дуда, який помилував Камінського та Вонсіка, вважає їх законно обраними від "Права і справедливості" депутатами Сейму, тоді як керівництво парламенту – ні, позаяк ті були засуджені в кримінальному провадженні.

Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

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