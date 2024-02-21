Почти 80% украинцев воспринимают Польшу как дружественную страну, но этот показатель существенно снизился по сравнению с опросом год назад, особенно восприятие Польши как "однозначно дружественной".

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" 10-11 февраля.

Положительное восприятие Польши среди опрошенных респондентов составляет 79%, по сравнению с 94% в прошлогоднем опросе.

При этом снизилась доля тех, кто считает Польшу "однозначно дружественной": этот показатель обвалился с 79% до 33%.

Отметим, опрос почти не охватил последний виток напряжения на украинско-польской границе из-за протестов фермеров.

Так, первый инцидент с рассыпанием украинского зерна произошел во второй день проведения данного опроса, 11 февраля, и попал в новостные ленты только в конце дня.

Всего опросили 1000 человек, выборка включает совершеннолетнее население Украины и репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Возможная погрешность составляет не более 3,1%.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский стали иностранными политиками года для поляков.

В ноябрьском опросе президенты США и Польши возглавили рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам.