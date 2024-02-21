Литва продовжила тимчасовий захист для українців та поступку щодо знання мови

Від українських біженців у Литві не вимагатимуть знання литовської мови для працевлаштування щонайменше ще один рік.

Таке рішення литовський уряд ухвалив у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Уряд Литви продовжив термін, протягом якого "категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом у Литві".

Спочатку цей період становив два роки після отримання тимчасового захисту, але тепер він продовжений до трьох років.

Уряд також продовжив термін тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.

Згідно з повідомленням Міністерства освіти, науки і спорту, держава "продовжить надавати українцям можливість вивчати литовську мову за допомогою заходів, що фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків".

У середині березня 2023 року Литовська мовна інспекція поінформувала політиків, що з березня 2024 року вона почне перевіряти рівень володіння мовою українських біженців, які працюють у країні, як того вимагає закон.

У листі йшлося про те, що якщо роботодавці не нададуть сертифікат про проходження мовного тесту їхніми працівниками, "мовна інспекція та муніципальні мовні органи будуть змушені вжити заходів".

За даними Міністерства соціального захисту та праці, майже 30 тисяч українців знайшли роботу в Литві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Як повідомлялося, 34% українських біженців, які втекли від війни до Литви, у майбутньому планують там жити і працювати.