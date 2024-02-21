Литва продлила временную защиту для украинцев и уступку по знанию языка

От украинских беженцев в Литве не будут требовать знания литовского языка для трудоустройства как минимум еще один год.

Такое решение литовское правительство приняло в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Правительство Литвы продлило срок, в течение которого "категории владения государственным языком не применяются к трудоустройству иностранцев, находящихся под временной защитой в Литве".

Изначально этот период составлял два года после получения временной защиты, но теперь он продлен до трех лет.

Правительство также продлило срок временной защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Согласно сообщению Министерства образования, науки и спорта, государство "продолжит предоставлять украинцам возможность изучать литовский язык с помощью мероприятий, финансируемых Службой занятости, или через систему индивидуальных учебных счетов".

В середине марта 2023 года Литовская языковая инспекция проинформировала политиков, что с марта 2024 года она начнет проверять уровень владения языком украинских беженцев, работающих в стране, как того требует закон.

В письме говорилось, что если работодатели не предоставят сертификат о прохождении языкового теста их работниками, "языковая инспекция и муниципальные языковые органы будут вынуждены принять меры".

По данным Министерства социальной защиты и труда, почти 30 тысяч украинцев нашли работу в Литве с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщалось, 34% украинских беженцев, которые сбежали от войны в Литву, в будущем планируют там жить и работать.