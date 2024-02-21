На Заході вважають, що Росія не може виробляти достатньо снарядів для війни в Україні

Західні посадовці оцінюють як недостатній обсяг внутрішнього виробництва Росією боєприпасів для того, аби вона могла задовольнити потреби своїх сил, що ведуть повномасштабне вторгнення в Україні.

Слова цих посадовців, які спілкувались із журналістами 21 лютого на умовах анонімності, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як заявили співрозмовники ЗМІ, внутрішні можливості Росії з виробництва боєприпасів "наразі є недостатніми для задоволення потреб конфлікту в Україні".

"Санкції сильно б'ють по російському військово-промисловому комплексу, викликаючи серйозні затримки і збільшуючи витрати", – додали вони.

Західні посадовці кажуть, що нездатність Росії закуповувати західні компоненти – принаймні в достатніх обсягах – підриває її здатність виробляти нову військову техніку та ремонтувати стару.

Аби компенсувати власний дефіцит, РФ звернулась до своїх союзників – Північної Кореї, яка передала їй сотні тисяч артилерійських снарядів і ракети, а також Ірану, який надав сотні безпілотників-камікадзе.

За деякими повідомленнями, Москва також реквізує військову техніку, яку планувала відправити в інші країни.

Україна в останні місяці також зазнає гострого дефіциту боєприпасів, передусім через затримку схвалення військової допомоги в Конгресі США.

Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба й Білий дім прямо пов'язали відсутність рішення в Конгресі з тим, що українські сили були змушені залишити Авдіївку на Донеччині.