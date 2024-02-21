На Западе считают, что Россия не может производить достаточно снарядов для войны в Украине

Западные чиновники оценивают как недостаточный объем внутреннего производства Россией боеприпасов для того, чтобы она могла удовлетворить потребности своих сил, ведущих полномасштабное вторжение в Украину.

Слова этих чиновников, которые общались с журналистами 21 февраля на условиях анонимности, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как заявили собеседники СМИ, внутренние возможности России по производству боеприпасов "пока недостаточны для удовлетворения потребностей конфликта в Украине".

"Санкции сильно бьют по российскому военно-промышленному комплексу, вызывая серьезные задержки и увеличивая расходы", – добавили они.

Западные чиновники говорят, что неспособность России закупать западные компоненты – по крайней мере в достаточных объемах – подрывает ее способность производить новую военную технику и ремонтировать старую.

Чтобы компенсировать собственный дефицит, РФ обратилась к своим союзникам – Северной Корее, которая передала ей сотни тысяч артиллерийских снарядов и ракеты, а также Ирану, который предоставил сотни беспилотников-камикадзе.

По некоторым сообщениям, Москва также реквизирует военную технику, которую планировала отправить в другие страны.

Украина в последние месяцы также испытывает острый дефицит боеприпасов, прежде всего из-за задержки одобрения военной помощи в Конгрессе США.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба и Белый дом прямо связали отсутствие решения в Конгрессе с тем, что украинские силы были вынуждены оставить Авдеевку в Донецкой области.