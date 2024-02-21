Глава МЗС Нідерландів поділилась деталями нових санкцій ЄС проти Росії

13-й пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмежувальні заходи проти 193 фізичних та юридичних осіб.

Про це розповіла у своєму Twitter (Х) глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю ці широкі нові санкції, спрямовані проти 193 фізичних та юридичних осіб.

Санкції спрямовані, серед іншого, на тих, хто причетний до російської військової промисловості, кібервійни, поставок зброї з Північної Кореї та варварського викрадення українських дітей", – зазначила глава МЗС Нідерландів.

Пакет також передбачає експортні обмеження для 27 компаній, причетних до обходу санкцій.

Постійні представники ЄС 21 лютого дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, Європейський Союз за кілька тижнів розпочне роботу над 14-м санкційним пакетом.