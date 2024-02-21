Глава МИД Нидерландов поделилась деталями новых санкций ЕС против России

13-й пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничительные меры против 193 физических и юридических лиц.

Об этом рассказала в своем Twitter (Х) глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую эти широкие новые санкции, направленные против 193 физических и юридических лиц.

Санкции направлены, среди прочего, на тех, кто причастен к российской военной промышленности, кибервойне, поставкам оружия из Северной Кореи и варварскому похищению украинских детей", – отметила глава МИД Нидерландов.

Пакет также предусматривает экспортные ограничения для 27 компаний, причастных к обходу санкций.

Постоянные представители ЕС 21 февраля дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

По данным СМИ, Европейский Союз через несколько недель начнет работу над 14-м санкционным пакетом.