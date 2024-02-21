ЗМІ: ЄС у найближчі тижні почне роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії

Європейський Союз, який перебуває на фінальному етапі запровадження 13-го пакета антиросійських санкцій, за кілька тижнів розпочне роботу над наступним пакетом.

Про це повідомило видання Euractiv з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Незважаючи на всі економічні санкції, запроваджені після 24 лютого 2022 року, російська економіка залишається стійкою, і Кремлю вдалося наростити своє військове виробництво.

За словами кількох дипломатів ЄС, робота над наступним, 14-м раундом санкцій, як очікується, розпочнеться в найближчі кілька тижнів, пише видання.

У цьому пакеті ЄС зосередиться на секторальних аспектах, які залишаються неврегульованими.

Постійні представники ЄС 21 лютого дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у цьому пакеті також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.