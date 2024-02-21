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Дружина Навального виступить у Європарламенті 

Середа, 21 лютого 2024, 18:10

Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Алексєя Навального, який помер у російській колонії, наступного тижня виступить у Європейському парламенті.

Про це повідомила глава Європарламенту Роберта Метсола у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Вдячна за те, що хоробра і блискуча Юлія Навальна прийняла моє запрошення виступити на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі наступного тижня і звернутися до світу. Разом ми вшануємо спадщину Алексєя Навального", – повідомила Метсола.

19 лютого Юлія Навальна взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Нагадаємо, Євросоюз обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального. 

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Європарламент