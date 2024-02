Дружина Навального виступить у Європарламенті 

Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Алексєя Навального, який помер у російській колонії, наступного тижня виступить у Європейському парламенті.

Про це повідомила глава Європарламенту Роберта Метсола у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Вдячна за те, що хоробра і блискуча Юлія Навальна прийняла моє запрошення виступити на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі наступного тижня і звернутися до світу. Разом ми вшануємо спадщину Алексєя Навального", – повідомила Метсола.

Grateful that the brave and brilliant @yulia_navalnaya has accepted my invitation to address next week's @Europarl_EN Plenary Session in Strasbourg and speak to the world.



Together, we will honour Alexei Navalny's legacy. pic.twitter.com/pZ2gUzGJUX