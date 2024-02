Жена Навального выступит в Европарламенте 

Юлия Навальная – жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в российской колонии, на следующей неделе выступит в Европейском парламенте.

Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Благодарна за то, что храбрая и блестящая Юлия Навальная приняла мое приглашение выступить на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге на следующей неделе и обратиться к миру. Вместе мы почтим наследие Алексея Навального", – сообщила Метсола.

