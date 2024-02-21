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Жена Навального выступит в Европарламенте 

Среда, 21 февраля 2024, 18:10

Юлия Навальная – жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в российской колонии, на следующей неделе выступит в Европейском парламенте.

Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Благодарна за то, что храбрая и блестящая Юлия Навальная приняла мое приглашение выступить на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге на следующей неделе и обратиться к миру. Вместе мы почтим наследие Алексея Навального", – сообщила Метсола.

19 февраля Юлия Навальная приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе.

Напомним, Евросоюз обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.

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Европарламент