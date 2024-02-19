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Дружина Навального приєдналась до зустрічі голів МЗС країн ЄС

фото, відео
Понеділок, 19 лютого 2024, 16:43

Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Алексєя Навального, який минулого тижня загинув у російській колонії, – 19 лютого взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить відео пресслужби Ради ЄС, опубліковане за підсумками зустрічі.

На відео видно, що Навальну зустрічають топдипломат ЄС Жозеп Боррель та міністерка закордонних справ Бельгії (яка нині головує в Раді Євросоюзу) Аджа Лябіб.

"Ми висловили Юлії Навальній найглибші співчуття ЄС. Владімір Путін та його режим будуть притягнуті до відповідальності за смерть Алексєя Навального. Як сказала Юлія, Путін – не Росія, Росія – не Путін", – написав Боррель у Twitter (X) за підсумками зустрічі.

Двосторонню зустріч із Навальною провела також голова бельгійського МЗС.

Про зміст виступу дружини російського опозиціонера публічно не повідомлялось, але, за даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, вона закликала накласти більше санкцій проти російського режиму, тих, хто його підтримує, та членів сім’ї Путіна.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу та особисто Путіна.

19 лютого Юлія Навальна виклала відео, де пообіцяла "продовжити справу" чоловіка.

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Росія Навальний