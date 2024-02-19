Дружина Навального приєдналась до зустрічі голів МЗС країн ЄС

Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Алексєя Навального, який минулого тижня загинув у російській колонії, – 19 лютого взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить відео пресслужби Ради ЄС, опубліковане за підсумками зустрічі.

На відео видно, що Навальну зустрічають топдипломат ЄС Жозеп Боррель та міністерка закордонних справ Бельгії (яка нині головує в Раді Євросоюзу) Аджа Лябіб.

"Ми висловили Юлії Навальній найглибші співчуття ЄС. Владімір Путін та його режим будуть притягнуті до відповідальності за смерть Алексєя Навального. Як сказала Юлія, Путін – не Росія, Росія – не Путін", – написав Боррель у Twitter (X) за підсумками зустрічі.

We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya



Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny



As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin



We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 19, 2024

Двосторонню зустріч із Навальною провела також голова бельгійського МЗС.

Very moving exchange today between Foreign Affairs Minister Hadja Lahbib and Yulia Navalnaya, the widow of Alexeï Navalny.



The presidency attaches the utmost importance to the respect for human rights and offered its condolences to the family of the Russian opposition leader. pic.twitter.com/okWQGVqRN1 — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 19, 2024

Про зміст виступу дружини російського опозиціонера публічно не повідомлялось, але, за даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, вона закликала накласти більше санкцій проти російського режиму, тих, хто його підтримує, та членів сім’ї Путіна.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу та особисто Путіна.

19 лютого Юлія Навальна виклала відео, де пообіцяла "продовжити справу" чоловіка.