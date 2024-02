Дружина Навального приєдналась до зустрічі голів МЗС країн ЄС

Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Алексєя Навального, який минулого тижня загинув у російській колонії, – 19 лютого взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить відео пресслужби Ради ЄС, опубліковане за підсумками зустрічі.

На відео видно, що Навальну зустрічають топдипломат ЄС Жозеп Боррель та міністерка закордонних справ Бельгії (яка нині головує в Раді Євросоюзу) Аджа Лябіб.

"Ми висловили Юлії Навальній найглибші співчуття ЄС. Владімір Путін та його режим будуть притягнуті до відповідальності за смерть Алексєя Навального. Як сказала Юлія, Путін – не Росія, Росія – не Путін", – написав Боррель у Twitter (X) за підсумками зустрічі.

We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya



Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny



As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin



We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI