ЄС засудив оголошення "Радіо Свобода" в Росії "небажаною організацією"

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано засудив рішення російської влади внести "Радіо Свобода" до переліку так званих небажаних організацій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

За словами Стано, рішення Росії щодо "Радіо Свобода" є "черговою атакою на свободу ЗМІ, вираження думок і доступ громадян до плюралістичної інформації".

"Росія повинна скасувати закони про "небажані організації" та "іноагентів", які використовуються для репресій і придушення критичних голосів", – додав представник Єврокомісії.

Russia:🇪🇺condemns the decision to declare @RFERL “undesirable” 👉yet another attack on freedom of media, expression & access of citizens to pluralistic information.🇷🇺should repeal its legislation on “undesirables” & “foreign agents” used for repression & silencing critical voices https://t.co/hpFIh30Pyp