ЄС засудив оголошення "Радіо Свобода" в Росії "небажаною організацією"

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано засудив рішення російської влади внести "Радіо Свобода" до переліку так званих небажаних організацій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

За словами Стано, рішення Росії щодо "Радіо Свобода" є "черговою атакою на свободу ЗМІ, вираження думок і доступ громадян до плюралістичної інформації".

"Росія повинна скасувати закони про "небажані організації" та "іноагентів", які використовуються для репресій і придушення критичних голосів", – додав представник Єврокомісії.

Russia:🇪🇺condemns the decision to declare @RFERL “undesirable” 👉yet another attack on freedom of media, expression & access of citizens to pluralistic information.🇷🇺should repeal its legislation on “undesirables” & “foreign agents” used for repression & silencing critical voices https://t.co/hpFIh30Pyp — Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 21, 2024

Напередодні Міністерство юстиції РФ за рішенням російської генпрокуратури додало корпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території країни.

Внесення до списку означає, що "Радіо Свобода" заборонено працювати в Росії, а громадянам Росії заборонено з нею співпрацювати – зокрема й поширювати опубліковані ЗМІ матеріали – під загрозою кримінального переслідування.

Усього у списку "небажаних організацій" у Росії – 142 позиції, серед них є й інші російські незалежні ЗМІ: телеканал "Дождь", видання "Медуза", "Новая газета Европа", "Важные истории", The Insider, "Проект".

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ країн Європейського Союзу спільно засудили смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, назвавши реакцію російської влади на неї свідченням укорінення репресій у РФ.