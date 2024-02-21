ЕС осудил объявление "Радио Свобода" в России "нежелательной организацией"

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано осудил решение российских властей внести "Радио Свобода" в перечень так называемых нежелательных организаций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

По словам Стано, решение России по "Радио Свобода" является "очередной атакой на свободу СМИ, выражение мнений и доступ граждан к плюралистической информации".

"Россия должна отменить законы о "нежелательных организациях" и "иноагентах", которые используются для репрессий и подавления критических голосов", – добавил представитель Еврокомиссии.

Russia:🇪🇺condemns the decision to declare @RFERL “undesirable” 👉yet another attack on freedom of media, expression & access of citizens to pluralistic information.🇷🇺should repeal its legislation on “undesirables” & “foreign agents” used for repression & silencing critical voices https://t.co/hpFIh30Pyp — Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 21, 2024

Накануне Министерство юстиции РФ по решению российской генпрокуратуры добавило корпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Внесение в список означает, что "Радио Свобода" запрещено работать в России, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать – в том числе распространять опубликованные СМИ материалы – под угрозой уголовного преследования.

Всего в списке "нежелательных организаций" в России – 142 позиции, среди них есть и другие российские независимые СМИ: телеканал "Дождь", издания "Медуза", "Новая газета Европа", "Важные истории", The Insider, "Проект".

Напомним, ранее министры иностранных дел стран Европейского Союза совместно осудили смерть российского оппозиционера Алексея Навального, назвав реакцию российских властей на нее свидетельством укоренения репрессий в РФ.