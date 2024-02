ЕС осудил объявление "Радио Свобода" в России "нежелательной организацией"

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано осудил решение российских властей внести "Радио Свобода" в перечень так называемых нежелательных организаций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

По словам Стано, решение России по "Радио Свобода" является "очередной атакой на свободу СМИ, выражение мнений и доступ граждан к плюралистической информации".

"Россия должна отменить законы о "нежелательных организациях" и "иноагентах", которые используются для репрессий и подавления критических голосов", – добавил представитель Еврокомиссии.

Russia:🇪🇺condemns the decision to declare @RFERL “undesirable” 👉yet another attack on freedom of media, expression & access of citizens to pluralistic information.🇷🇺should repeal its legislation on “undesirables” & “foreign agents” used for repression & silencing critical voices https://t.co/hpFIh30Pyp