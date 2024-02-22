Почти половина поляков считают, что война закончится уничтожением и Украины, и России

Через два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".

Поляков, в частности, спросили, как может закончиться война.

Почти половина респондентов (47,4%) считают, что конфликт продлится много лет и закончится уничтожением обеих стран.

14,1% думают, что победят россияне. Чуть больше респондентов ставят на победу Украины (17,4%).

Остальные не определились с ответом.

Опрос подготовлен компанией United Surveys на выборке 1000 человек методом CATI/CAWI 10-11.02.2024.

Напомним, поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% верят, что она может победить Россию.

Кроме того, почти 80% украинцев воспринимают Польшу как дружественную страну, но этот показатель существенно снизился по сравнению с опросом полгода назад, особенно восприятие Польши как "однозначно дружественной".