Сейм Польши почтил память жертв полномасштабной агрессии РФ против Украины

Польский Сейм – нижняя палата парламента – 22 февраля, ко второй годовщине полномасштабного нападения России на Украину, принял постановление о почтении памяти жертв российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба органа.

В постановлении Сейм Польши обращается в Международный уголовный суд с призывом привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа.

"Присоединяясь к боли семей, потерявших близких во время боевых действий, Сейм Республики Польша отдает дань уважения всем солдатам, которые погибли, защищая Украину, и убитым мирным жителям", – подчеркнули депутаты.

"Осознавая, что Украина не только защищает свои границы, но и сдерживает российский империализм, Сейм Республики Польша приветствует и благодарит украинский народ и ту часть международного сообщества, которая поддерживает его оборонительные усилия, за их мужество и отвагу", – говорится в постановлении.

Также польский Сейм обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом "усилить всестороннюю поддержку, которая предоставляется Украине, в частности, обеспечить быструю доставку военной техники и боеприпасов, что позволит стране эффективно защищаться от агрессора".

Как сообщалось, почти 80% украинцев воспринимают Польшу как дружественную страну, но этот показатель существенно снизился по сравнению с опросом полгода назад.

Согласно другому опросу, через два года после начала полномасштабной российско-украинской войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.