У НАТО відбулась церемонія до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 23 лютого узяв участь у церемонії, присвяченій двом роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у штаб-квартирі Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі НАТО.

У церемонії, окрім заступника генсека, взяли участь голова місії України при Альянсі Наталія Галібаренко та постійні представники країн-членів НАТО.

"Україна бореться далі, сповнена рішучості перемогти... НАТО сповнений рішучості підтримувати вас… Я вірю в Україну. Я вірю в НАТО. І я вірю, що разом ми зможемо забезпечити більш безпечне майбутнє для всіх нас", – наголосив Джоане.

Після промови та хвилини мовчання український баритон Володимир Капшук, який працює в Паризькій національній опері, виконав Гімн України. Посли НАТО також прикріпили соняшники до карти України, виставленої у штаб-квартирі.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну оприлюднили спільну заяву, в якій обіцяють допомогу, щоб покласти край війні.