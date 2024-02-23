В НАТО состоялась церемония к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане 23 февраля принял участие в церемонии, посвященной двухлетию полномасштабного вторжения России в Украину, в штаб-квартире Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе НАТО.

В церемонии, кроме заместителя генсека, приняли участие глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко и постоянные представители стран-членов НАТО.

"Украина борется дальше, полна решимости победить... НАТО полон решимости поддерживать вас... Я верю в Украину. Я верю в НАТО. И я верю, что вместе мы сможем обеспечить более безопасное будущее для всех нас", – подчеркнул Джоанэ.

После речи и минуты молчания украинский баритон Владимир Капшук, который работает в Парижской национальной опере, исполнил Гимн Украины. Послы НАТО также прикрепили подсолнухи к карте Украины, выставленной в штаб-квартире.

Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину обнародовали совместное заявление, в котором обещают помощь, чтобы положить конец войне.